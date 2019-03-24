Строители собрали все пролёты железнодорожной части Крымского моста

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Строители собрали все пролёты железнодорожной части Крымского моста

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Фото: © most.life

Над акваторией расположено более шести километров пролётов, остальные — над сухопутными участками.

Строители соединили над Керченским проливом все пролёты железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр моста.

Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах, — говорится в сообщении.

В инфоцентре добавили, что над акваторией расположено более шести километров пролётов, остальные — над сухопутными участками.

Всего у моста 306 железнодорожных пролётных строений, на каждом по два блока — из них сформированы параллельные ветки для движения поездов в Крым и из него.

Дальнейшая работа на стройплощадке идёт по графику.

Напомним, в мае 2018 года была открыта автомобильная часть моста в Крым. Она соединила материковую часть России с полуостровом. Изначально было запущено движение легковых авто, позднее — грузовых. Длина моста составляет 19 километров. Открывал его лично президент страны Владимир Путин. Запуск железнодорожного движения запланирован на декабрь 2019 года.

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