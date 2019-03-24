Десять педагогов поборются за звание лучшего учителя в мире и приз $1 миллион

В прошлом году премия досталась учителю изобразительного искусства и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль.

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варки в пятый раз вручит премию в один миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя. Церемония состоится в Дубае, сообщает Dubai Media Office.

В финал прошли десять претендентов из США, Аргентины, Кении, Нидерландов, Великобритании, Бразилии, Японии, Австралии, Индии и Грузии. В этом году организаторы приняли десять тысяч заявок из 179 стран.

Впервые премию вручили в 2015 году. В прошлом году премия досталась учителю изобразительного искусства и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль в Великобритании.