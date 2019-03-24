В Израиле рассказали, когда Трамп подпишет документ по Голанам

Американский лидер Дональд Трамп подпишет документ о признании израильского суверенитета над Голанами 25 марта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац, сообщает агентство Reuters.

— Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху подпишет декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, — сообщил Кац.

Ранее американский президент публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Госдуме высказали опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала безответственным заявление президента США о Голанских высотах, а в ООН заявили о неизменности их статуса.