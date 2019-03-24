Лишний экспонат в Историческом музее провисел больше суток

Странную фотографию заметили ещё в пятницу, а сняли её сотрудники музея только в воскресенье днём.

Лишняя фотография на выставке "Николай II. Семья и престол" в Государственном историческом музее провисела больше суток, сообщает МК. За это время никто из сотрудников культурного учреждения не заметил её и не поднял тревогу.

Появление на стене известного портрета супруги Николая II, императрицы Александры Фёдоровны, со странным предметом в руке заметили в пятницу две 16-летние посетительницы. Момент, когда двое неизвестных повесили картину и спокойно вышли из зала, попал на их снимки.

Уточняется, что посетители музея заметили, что в субботу картина всё ещё висела на своём месте. Сотрудники музея убрали лишний экспонат только в воскресенье днём.