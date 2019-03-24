В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину

Это было изображение супруги императора Николая II с каким-то предметом в руке, похожим на брелок для автосигнализации.

В Государственном историческом музее неизвестные на выставке "Николай II. Семья и престол" на глазах у посетителей повесили фотографию жены русского императора, а затем без помех покинули здание. Об этом сообщает "МК".

Лишний экспонат заметили две 16-летние посетительницы. Они делали фото и видео на выставке и случайно сняли странный инцидент.

Когда девушки начали просматривать снимки, заметили, что на одном из них появилась фотография в раме, которой не было два снимка позади.

Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.

Уточняется, что на известной фотографии императрица держит в руке странный предмет, который напоминает брелок для автосигнализации.

— Мы очень удивились — а что, так можно? Подумали даже, что это сотрудники музея дополнили экспозицию. Но странный аксессуар на снимке и отсутствие описательной таблички под фото заставили задуматься, — прокомментировала случившееся одна из девушек.

Отметим, что этот инцидент напоминает недавно случившееся в Третьяковской галерее. 27 января из неё была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Подозреваемый в краже был задержан, ему также предъявили обвинения. А напоминает потому, что похититель снял картину тоже на глазах у посетителей музея, и окружающие даже не сразу поняли, что происходит.