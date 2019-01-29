Задержанному за кражу картины Куинджи из Третьяковки предъявлено обвинение

В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры.

Следствие предъявило обвинение подозреваемому в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи 27 января. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Кроме того, было организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами.

— В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнила она.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении задержан. Само полотно найдено в целости и сохранности, однако в экспозицию оно не вернётся. А похитителю предстоит пройти психиатрическую экспертизу.