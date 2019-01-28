Взял и пошёл. МВД опубликовало кадры похищения картины Куинджи из Третьяковки

Работа живописца была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений".

МВД России показало кадры момента похищения картины русского художника XIX века Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. На них видно, что злоумышленник, оглядываясь, подходит к работе живописца, осматривает её, и, сделав вид, что он является сотрудником музея, уверенно снимает картину.

Окружающие при этом удивлённо смотрят ему вслед, однако ничего не предпринимают. В следующие несколько мгновений можно увидеть, как мужчина уверенно направляется к выходу через соседний зал.

Напомним, картина была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был задержан по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков.

Несмотря на произошедшее, сегодня выставка будет работать. В музее сообщили, что посетители смогут посмотреть экспозицию с 15:00. Выставка продлится до 17 февраля.

Ранее Лайф публиковал видео задержания подозреваемого в краже картины.