Взял и пошёл. МВД опубликовало кадры похищения картины Куинджи из Третьяковки

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Взял и пошёл. МВД опубликовало кадры похищения картины Куинджи из Третьяковки

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Работа живописца была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений".

МВД России показало кадры момента похищения картины русского художника XIX века Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. На них видно, что злоумышленник, оглядываясь, подходит к работе живописца, осматривает её, и, сделав вид, что он является сотрудником музея, уверенно снимает картину.

Окружающие при этом удивлённо смотрят ему вслед, однако ничего не предпринимают. В следующие несколько мгновений можно увидеть, как мужчина уверенно направляется к выходу через соседний зал.

Напомним, картина была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был задержан по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков.

Несмотря на произошедшее, сегодня выставка будет работать. В музее сообщили, что посетители смогут посмотреть экспозицию с 15:00. Выставка продлится до 17 февраля.

Ранее Лайф публиковал видео задержания подозреваемого в краже картины.

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