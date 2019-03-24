Ростовская больница выбросила на свалку копии документов пациентов — видео

Руководство медицинского учреждения обратилось к жителям, которые нашли документы, с просьбой не публиковать видео находки в социальных сетях, так как это грозит наказанием по статье о распространении персональных данных.

Копии документов пациентов ЦРБ Багаевского района Ростовской области, в том числе паспортов, медицинских полисов, свидетельств о рождении, оказались на помойке. Соответствующе видео оказалось в распоряжении телеканала "360".

Документы нашли местные жители. По их словам, рядом с ними лежат бумаги с названием отделов больницы и некоторая отчётность медучреждения.

Немного позднее появилось заявление от имени администрации больницы. Руководство в нём сообщает, что по факту халатности сотрудников начата проверка, виновных ждёт наказание.

В сообщении также содержится просьба не публиковать видео находки в социальных сетях, так как это грозит наказанием по статье о распространении персональных данных, а тех, кто нашёл документы, просят обратиться к администрации больницы для помощи в проведении проверки.

Фактом заинтересовалась полиция и начала проверку.