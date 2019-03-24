В бундестаге обсудят пересмотр запрета на заход судов ФРГ в Крым

Депутат уверен, что ограничения бьют по экономике не только России, но и Германии.

Депутаты немецкого парламента от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" постараются вынести на обсуждение вопрос об отмене запрета на посещение крымских портов судами Германии.

— Ограничение на заход европейских, в том числе немецких, судов в Крым я считаю неприемлемым. На европейском уровне "Альтернатива для Германии" будет поднимать этот вопрос в парламенте ЕС в Брюсселе после майских выборов, — высказался в интервью "Известиям" депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

Суда стран ЕС не посещают порты полуострова с 2014 года по требованию украинской стороны.

Неделю назад депутат Гуннар Линдеманн сказал, что в Европе стоит признать право населения Крыма на самоопределение.

В декабре прошлого года немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая состоит в партийном блоке ХДС/ХСС и которую называют преемницей Меркель, заявила, что если в конфликте украинских катеров с Погранслужбой РФ будет доказана вина российской стороны, то судам из Крыма может быть закрыт вход в порты Евросоюза и США.