Патрушев заявил о поддержке Порошенко со стороны США

По его мнению, Украина находится под внешним управлением и нити ведут в Вашингтон.

Соединённые Штаты на президентских выборах на Украине сделали ставку на действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов, — приводит слова Патрушева газета "Известия".

Он отметил, что Украина сейчас имеет внешнее управление, и ведётся оно из Вашингтона. США выгодно переизбрание Порошенко.

Напомним, что президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Ранее украинский лидер заявлял, что "абсолютно уверен" в своей победе на выборах президента. Пока ему обеспечено лидерство в антирейтинге кандидатов.