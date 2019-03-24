Опубликованы основные выводы расследования Мюллера

Читайте также

Опубликованы основные выводы расследования Мюллера

358

Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Минюста США Уильям Барр уже передал Конгрессу ключевые выводы доклада спецпрокурора.

Минюст США опубликовал основные выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию так называемого "российского дела". Мюллер пришёл к выводу, что президент Дональд Трамп не совершал никаких преступлений и его избирательный штаб не был в сговоре с Москвой.

При этом в документе утверждается, что Россия якобы пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через хакерские атаки.

Кроме того, глава Минюста США Уильям Барр передал Конгрессу США ключевые выводы доклада Мюллера.

Министерство юстиции только что прислало нам очень краткое письмо о докладе Мюллера, которым мы вскоре поделимся, — написал в "Твиттере" председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер.

Напомним, 22 марта спецпрокурор Роберт Мюллер отчитался о завершении расследования "российского дела" и предоставил доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп после этого события был крайне малоактивен в социальных сетях, однако, по сообщениям американских журналистов, пребывает в приподнятом настроении.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×