Названа цель визита российских военных в Венесуэлу

Российские военные самолёты действительно прибыли в Венесуэлу с грузом и группой военнослужащих на борту, заявил РИА "Новости" дипломатический источник в Каракасе.

По его словам, визит связан с проведением двусторонних консультаций. Также отмечается, что в этом событии "нет ничего удивительного", ведь это происходит в рамках имеющихся договорённостей между странами.

— Есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству, — отметил источник.

Ранее Лайф показывал кадры из международного аэропорта Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом, где приземлились российские самолёты Ан-124 и Ил-62.