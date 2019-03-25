Новый караван мигрантов движется к США через Мексику

На границе Мексики с Гватемалой сформировался новый караван из мигрантов, желающих попасть в США. Колонна из более чем тысячи человек, которую сами участники назвали "караван Центральной Америки и Карибского бассейна", уже выдвинулась в сторону мексикано-американской границы, передаёт El Universal.

По информации журналистов, среди идущих — граждане без документов из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и Кубы. Отмечается, что это первый караван, сформированный непосредственно на территории Мексики. По ходу движения его сопровождают сотрудники полиции.

Сообщается, что перед этим многие из идущих провели около двух месяцев на границе, чтобы попасть в Мексику. Среди мигрантов много матерей с детьми.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Мексика "ничего не делает", чтобы остановить караваны мигрантов.