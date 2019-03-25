Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа

Вадим Рабинович делает вывод, что Киеву необходимо "ехать договариваться" с Москвой.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.

— Труба, которая с 1 января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум три-пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чём будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше? — отметил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 1 января 2020 года, и пока стороны не пришли к новому соглашению. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности России продлить контракт на основании действующего соглашения.

Этот же вопрос на встрече 22 марта обсудили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Алексей Миллер и украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук.