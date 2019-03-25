Барнаульской учительнице пришлось уволиться из школы за фото в купальнике

Девушке заявили, что она не имеет права носить звание педагога, так как "одевается как проститутка".

Учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, которую она выложила в социальных сетях. Об этом сообщает портал "Тайга.инфо".

Любопытно, но героиня истории является членом Федерации зимнего плавания, а купальник был закрытым.

Впрочем, далеко не всем оказались по нраву подобные фотографии. Один из родителей, который увидел её, решил пожаловаться директору школы. Та, в свою очередь, решила, что подобная выходка является пятном на репутации учебного заведения.

— Так только проститутки одеваются и фотографируются. Каблуки, платье выше колен, и всё напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! — приводит слова директора учебного заведения Кувшинникова.

После этого она написала заявление по собственному желанию, несмотря на поддержку родителей. Любопытно, но педагоги поддержать свою коллегу не решились.