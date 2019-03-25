Барнаульской учительнице пришлось уволиться из школы за фото в купальнике

Учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, которую она выложила в социальных сетях. Об этом сообщает портал "Тайга.инфо".
Любопытно, но героиня истории является членом Федерации зимнего плавания, а купальник был закрытым.
Впрочем, далеко не всем оказались по нраву подобные фотографии. Один из родителей, который увидел её, решил пожаловаться директору школы. Та, в свою очередь, решила, что подобная выходка является пятном на репутации учебного заведения.
— Так только проститутки одеваются и фотографируются. Каблуки, платье выше колен, и всё напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! — приводит слова директора учебного заведения Кувшинникова.
После этого она написала заявление по собственному желанию, несмотря на поддержку родителей. Любопытно, но педагоги поддержать свою коллегу не решились.
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