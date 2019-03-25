Косачёв о докладе Мюллера: Есть шанс многое обнулить в отношениях России и США

Сенатор отмечает, что это шанс рассмотреть "самое острое" в отношениях: договоры о РСМД и СНВ.

Сенатор Константин Косачёв отреагировал на доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам "российского расследования". Он добавил, что теперь появился шанс "много обнулить" в отношениях Москвы и Вашингтона.

— Есть шанс обнулить многое в наших отношениях, но рискнёт ли Трамп — пока вопрос. Мы, разумеется, готовы, — написал он в своём фейсбуке.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам добавил, что для начала предлагает рассмотреть "самое острое": договоры по РСМД и СНВ. Кроме того, по мнению Косачёва, эффект от доклада Мюллера даёт все козыри в руки команды Трампа.

Напомним, 24 марта Минюст США опубликовал результаты расследования Мюллера. Его вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат в президенты вёл избирательную кампанию законно.