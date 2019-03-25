Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их соучастников перенаправлено в суд. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, сейчас окончено предварительное следствие по делу по статьям 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ.

8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Изначально виновники инцидента были арестованы на два месяца, однако вскоре их арест был продлён до 8 апреля.