В Казахстане предложили переименовать ещё три города

Так, сразу несколько крупных населённых пунктов могут получить имена видных казахских исторических личностей.

Заместитель председателя казахстанской демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казбек Иса предложил переименовать города Петропавловск, Павлодар и Семей.

По его словам, населённым пунктам необходимо присвоить имена видных казахских деятелей истории.

— Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом, — заявил Иса на заседании общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050".

Он также поддержал переименование столицы республики в Нур-Султан. При этом Иса уточнил, что новая инициатива была его личным мнением, которое будет ещё обсуждаться на заседании фракции партии.

Напомним, 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в город Нур-Султан.