В России появится оператор сотовой связи для военных

Минобороны и "Воентелеком" планируют запустить сотового оператора для военных на базе Tele2.

Издание "Ведомости" сообщает, что государственная компания "Воентелеком", подконтрольная Министерству обороны, получила лицензию виртуального оператора сотовой связи. Известно, что новая сеть будет работать на инфраструктуре гражданского оператора Tele2. Инсайдер из Tele2 утверждает, что целевой аудиторией нового сервиса в первую очередь являются служащие и жители военгородков. Главной особенностью "воентелекомовской" новинки станет "усиленная защищённость" сети.

Причастные к инициативе рассказали журналистам, что новая сеть будет настолько автономной, насколько это возможно. Дескать, виртуальный оператор будет использовать только вышки и частоты Tele2. Эксперты говорят, что такая независимость даст "Воентелекому" полный контроль над сетью. В частности, государственная компания сможет дать пользователям обещанную защищённость связи посредством интеграции систем шифрования.

Напомним, в прошлом "Воентелеком" уже пытался запустить собственного оператора связи, но не срослось. В ходе разработки в 2013 году руководителя "Воентелекома" Николая Тамодина посадили на шесть лет за поставки непригодного к использованию оборудования Российской армии.

В 2017 году в тюрьму угодил и следующий руководитель "Воентелекома" — Александр Давыдов. Его обвинили в хищении 460 миллионов рублей при реализации государственных контрактов, заключённых с Минобороны.