Дацик рассказал Лайфу, почему жена обвинила его в избиении детей

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик в беседе с Лайфом прокомментировал скандал вокруг заявления его жены об избиении им детей.
— Она *** дура. Да она тупая дура. Она мне, тварь, детей портит, — заявил Дацик.
Спортсмен рассказал, что приводил сына в спортзал на тренировку, но жена делает из ребёнка "какую-то тряпку". По его словам, причина конфликта кроется в деньгах.
— Её бесит, что я ей денег не даю, а даю только детям. Да и вообще, пофиг на неё, — подытожил Дацик.
Ранее Лайф рассказывал, что супруга Дацика Ксения сообщила в полицию о нанесении их детям телесных повреждений на улице Большой Семёновской.
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