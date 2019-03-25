Дацик рассказал Лайфу, почему жена обвинила его в избиении детей

Спортсмен заявил, что причина конфликта кроется в деньгах, которые он не даёт супруге.

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик в беседе с Лайфом прокомментировал скандал вокруг заявления его жены об избиении им детей.

— Она *** дура. Да она тупая дура. Она мне, тварь, детей портит, — заявил Дацик.

Спортсмен рассказал, что приводил сына в спортзал на тренировку, но жена делает из ребёнка "какую-то тряпку". По его словам, причина конфликта кроется в деньгах.

— Её бесит, что я ей денег не даю, а даю только детям. Да и вообще, пофиг на неё, — подытожил Дацик.

Ранее Лайф рассказывал, что супруга Дацика Ксения сообщила в полицию о нанесении их детям телесных повреждений на улице Большой Семёновской.