Израиль нанёс удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия нанесла удар по целям ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, который был сегодня ночью. Об этом говорится в коммюнике, который распространён армейской пресс-службой.

— Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа, — говорится в сообщении военных.

Как уже сообщал Лайф, выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле. Есть раненые, в том числе и дети. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что вынужден прервать визит в США и вернуться на родину.