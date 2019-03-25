Израиль нанёс удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

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Израиль нанёс удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

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Фото: pixabay

Израильская армия нанесла удар по целям ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, который был сегодня ночью. Об этом говорится в коммюнике, который распространён армейской пресс-службой.

Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа, — говорится в сообщении военных.

Как уже сообщал Лайф, выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле. Есть раненые, в том числе и дети. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что вынужден прервать визит в США и вернуться на родину.

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