Трамп объяснил необходимость признания суверенитета Израиля над Голанами

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Трамп объяснил необходимость признания суверенитета Израиля над Голанами

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Фото: © AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп объяснил, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами необходимо Штатам для защиты от угроз со стороны Сирии и Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Вашингтоне.

По словам американского лидера, различные террористические группировки могут нанести удары по Израилю из Ирана и Сирии, а потому стране необходимо обладать высоким уровнем безопасности.

Как уже сообщал Лайф, Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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