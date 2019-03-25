Трамп объяснил необходимость признания суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объяснил, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами необходимо Штатам для защиты от угроз со стороны Сирии и Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Вашингтоне.

По словам американского лидера, различные террористические группировки могут нанести удары по Израилю из Ирана и Сирии, а потому стране необходимо обладать высоким уровнем безопасности.

Как уже сообщал Лайф, Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.