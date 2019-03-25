Россияне смогут посетить Албанию без виз с 1 апреля по 31 октября

Правила будут распространяться на владельцев действующих загранпаспортов, которые приехали в страну на срок до 90 дней.

Албания приняла решение ввести безвизовый режим въезда в страну для граждан России на период с 1 апреля по 31 октября 2019 года. Об этом сообщает МИД РФ.

Решение было принято Советом министров Республики. Касаться оно будет тех граждан РФ, которые совершают туристические или частные поездки на срок до 90 дней с действующим загранпаспортом.

Ранее Лайф сообщал, что Турция может разрешить для россиян въезд в страну по внутренним паспортам.