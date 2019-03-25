СМИ сообщили о новом масштабном блэкауте в Венесуэле

По меньшей мере восемь из 23 штатов Венесуэлы вновь остались без электричества. Об этом 25 марта сообщило агентство Франс Пресс.

По предварительным данным, из-за внезапного прекращения электроснабжения в стране не работает мобильная связь и телевидение.

Ряд магазинов также закрылся из опасений подвергнуться нападению мародёров. Отмечается, что электричества нет и в главном международном аэропорте страны.

К настоящему моменту власти никак не прокомментировали аварию.

Напомним, предыдущий крупный инцидент с отключением электроэнергии в Венесуэле произошёл 8 марта. Тогда в темноту погрузилось около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. До этого был инцидент на гидростанции "Гури". Власти назвали его кибератакой.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро позднее заявил, что власти США приняли прямое участие в сбое работы системы электроснабжения.