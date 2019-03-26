Названы регионы с наибольшим уровнем занятости населения

Росстат назвал регионы России с наибольшим уровнем занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет. С данными ведомства ознакомился RT.
Лидерами рейтинга стали северные регионы страны — Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — с показателями 77,2% и 75,6% соответственно.
Следом расположились Москва (74,6%) и Санкт-Петербург (73,7%). Замкнула пятёрку лидеров Магаданская область (73%).
В списке аутсайдеров значатся Тува (49,4%), Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%).
Ранее Минтруд назвал список профессий, представителям которых легче всего найти работу через центры занятости.
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