Названы регионы с наибольшим уровнем занятости населения

Две столицы расположились на третьем и четвёртом месте, пропустив вперёд два северных субъекта.

Росстат назвал регионы России с наибольшим уровнем занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет. С данными ведомства ознакомился RT.

Лидерами рейтинга стали северные регионы страны — Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — с показателями 77,2% и 75,6% соответственно.

Следом расположились Москва (74,6%) и Санкт-Петербург (73,7%). Замкнула пятёрку лидеров Магаданская область (73%).

В списке аутсайдеров значатся Тува (49,4%), Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%).

Ранее Минтруд назвал список профессий, представителям которых легче всего найти работу через центры занятости.