ЭИСИ: Новые главы регионов моложе предшественников на 12–13 лет

Губернаторский корпус, избранный в 2016–2018 годах, значительно омолодился. Об этом говорится в докладе ЭИСИ "Обновление. Два года новой кадровой политики", основные тезисы которого были озвучены в прямой трансляции Лайфа.

— В среднем новые главы на 12–13 лет младше своих предшественников, — поясняют авторы доклада.

Например, средний возраст новых глав и временно исполняющих обязанности губернатора — 48 лет. Так, главе НАО Александру Цыбульскому, который возглавляет рейтинг роста положительных оценок деятельности губернаторов, 39 лет. Столько же лет и губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Главе Севастополя Дмитрию Овсянникову — 42 года.

Ранее сообщалось, что новые губернаторы возглавили рейтинги популярности.