Двум сёстрам Хачатурян снова продлили меру пресечения

Девушкам нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.

Крестине и Ангелине Хачатурян ещё на три месяца продлена мера пресечения в виде запрета на некоторые действия.

Обвиняемым в убийстве отца девушкам нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.

Мера пресечения Марии Хачатурян была продлена ещё 22 марта.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.