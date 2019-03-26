Двум сёстрам Хачатурян снова продлили меру пресечения

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Двум сёстрам Хачатурян снова продлили меру пресечения

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Коллаж © L!FE. Фото © Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Девушкам нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.

Крестине и Ангелине Хачатурян ещё на три месяца продлена мера пресечения в виде запрета на некоторые действия.

Обвиняемым в убийстве отца девушкам нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.

Мера пресечения Марии Хачатурян была продлена ещё 22 марта.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

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