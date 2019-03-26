В профсоюзе врачей рассказали Лайфу, почему медики высмеяли слова о зарплатах

Любопытно, но похожая ситуация сложилась не в одном медицинском учреждении республики.

Главный врач роддома в башкирском Салавате существенно преувеличила уровень зарплат в учреждении. Об этом Лайфу рассказал сопредседатель МПРЗ "Действие", оргсекретарь совета профсоюзов Андрей Коновалов.

Коновалов отметил, что являлся организатором встречи. При этом цифры, которые были на ней озвучены, сильно завышены, а откуда они взялись, член профсоюза не понимает.

— Это было абсолютно преувеличено. Например, зарплата медсестры составляет 14 тысяч. Откуда там санитарка может получать 21 тысячу при имеющихся окладах и переработках — абсолютно непонятно, — заявил Коновалов.

По его мнению, администрация роддома манипулирует с цифрами для того, чтобы показать, что всё в учреждении хорошо. Коновалов пояснил, что проблема передачи роддома в частную концессию была одной из острейших проблем встречи.

В профсоюзе также подчеркнули, что похожая ситуация имеется на станции скорой помощи в Уфе. В ходе проведённой там ранее встречи руководство учреждения сообщило о высоких зарплатах, которые не соответствуют действительности. При этом врачи страдают от переработок и несправедливого распределения зарплат.

Похожее рассказала и председатель первичной профсоюзной организации МПРЗ "Действие" Тамара Богданова, которая работает на скорой помощи в Уфе. По её словам, водитель автомобиля скорой помощи получает 5 тысяч рублей, а медсестра — 14 тысяч. При этом по бумагам ситуация выглядит абсолютно иначе.

Ранее Лайф писал, что медперсонал роддома города Салавата в Башкирии рассмеялся, услышав, сколько врачи получают "на самом деле". На встрече глава заведения Альбина Фатыхова рассказала, что зарплата медсестёр составляет 29,5 тысячи рублей.