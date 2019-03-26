Валуев назвал заявление Макгрегора очередным пиар-ходом

Российский боксёр провел аналогию с артистами эстрады, которые много раз возвращались после того, как объявляли об уходе.

Российский боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с News.ru заявил, что слова ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора о завершении карьеры являются пиар-ходом.

— Ну завершил и завершил. Пиар-ход? Не могу считать, что там в голове у Макгрегора. Для меня в жизни это не повлияет ни на что, — заявил Валуев.

Он провёл аналогию с артистами эстрады, которые множество раз возвращались после того, как объявляли об уходе.

Ранее Лайф писал, что ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор принял решение завершить свою спортивную карьеру. Отметим, что последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC229, где его соперником был россиянин Хабиб Нурмагомедов. Бой завершился уверенной победой бойца из Дагестана.