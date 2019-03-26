Бывший министр Абызов не признал вину по делу о мошенничестве

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов не признаёт вину в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере.
— Виновным он себя категорически не признаёт, — цитирует РИА "Новости" его адвоката Александра Асниса.
Напомним, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.
По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Следствие будет настаивать на аресте бывшего министра.
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