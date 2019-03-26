Бывший министр Абызов не признал вину по делу о мошенничестве

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов не признаёт вину в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере.

— Виновным он себя категорически не признаёт, — цитирует РИА "Новости" его адвоката Александра Асниса.

Напомним, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.

По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Следствие будет настаивать на аресте бывшего министра.