СМИ: Абызова могут поместить в изолятор

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере, после завершения следственных действий, вероятно, будет помещён в изолятор временного содержания. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Скорее всего, Абызова поместят в изолятор временного содержания, откуда в среду повезут в суд для избрания меры пресечения, — заявил собеседник агентства в правоохранительных органах.

Ранее Лайф писал, что в отношении Михаила Абызова, занимавшего в 2012–2018 годах пост министра по вопросам Открытого правительства, возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей, а деньги вывел за рубеж.

Как сообщил адвокат Абызова Александр Аснис, экс-министр "виновным себя категорически не признаёт".