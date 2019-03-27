Директор башкирского роддома объяснила смех врачей над зарплатами

Реакция врачей на данные о средних зарплатах была заранее спланированной акцией. Такую точку зрения высказала директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова.

При этом она подчеркнула, что во время доклада оглашала данные о среднем доходе и присутствующие врачи прекрасно ознакомлены с процедурой расчёта зарплат.

— Это средняя зарплата. Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше. Они прекрасно знают, они получают ежемесячно рассчётки, — цитирует её слова радиостанция "Говорит Москва".

При этом она отказалась назвать максимальные и минимальные зарплаты врачей, как и размер своего дохода, заявив, что речь идёт о "конфиденциальных данных".

Громкий смех врачей директор роддома назвала "запланированным сценарием".

— Это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель, —заметила она.

Как писал Лайф, ранее в профсоюзе врачей заявили, что в докладе прозвучали существенно преувеличенные данные о доходах в учреждении.

Напомним, медперсонал роддома города Салавата в Башкирии рассмеялся, услышав, сколько врачи получают "на самом деле". На встрече глава заведения рассказала, что зарплата медсестёр составляет 29,5 тысячи рублей.