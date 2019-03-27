Двоих рыбаков спасли в Баренцевом море

В Баренцевом море в ходе спасательной операции была оказана помощь двум рыбакам, которые дрейфовали у побережья Кольского полуострова.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, лодка с мужчинами была обнаружена вблизи посёлка Восточный Кильдин.

Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района сообщила, что 26 марта около пяти часов вечера по местному времени поступил сигнал бедствия от двух рыбаков. Они рассказали, что у лодки заглох мотор, а течение сносит их в сторону губы Большая Оленья

По последней информации, потерпевшим была оказана вся необходимая помощь. На данный момент здоровью рыбаков ничто не угрожает.

Ранее Лайф писал о том, что в Новгородской области на озере Ильмень спасатели доставили на берег сразу 25 рыбаков-любителей, которые оказались отрезаны от земли на отколовшейся льдине.