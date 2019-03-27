Лукашенко потребовал отправить под нож чиновников из-за "Освенцима" на ферме

Прямо во время посещения агрохолдинга возмущённый отсутствием порядка в коровнике и на машинном дворе глава государства объявил об отставке губернатора Могилёвской области.

Белорусский лидер Александр Лукашенко после посещения агрохолдинга "Купаловское" в Могилёвской области поручил снять с должностей чиновников за бесхозяйственность.

Как сообщает "БелТА", Лукашенко решил без предупреждения заглянуть в коровник и на машинный двор. Увиденное не устроило главу государства.

— Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю, — обратился Лукашенко к губернатору.

Также он потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства.

— Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут ещё были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор, — заявил белорусский лидер.

Он также прямо во время посещения агрохолдинга объявил об отставке губернатора Владимира Доманевского и переводе на другие должности ряда чиновников. На исправление ситуации Лукашенко отвёл им два месяца, пообещав взять её под личный контроль.

Ранее Лайф писал, что Лукашенко предложил проверить слух у чиновников, заявив, что "не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаёшь".