Эксперты обнаружили травмы у двух белух из "китовой тюрьмы"

У одного животного учёные обнаружили следы обморожения, у другого — рану на плавнике.

При обследовании морских животных в бухте Средняя учёные выявили у двух белух травмы. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Отмечается, что на протяжении пяти дней эксперты оценивали состояние здоровья китов, условия их содержания и состояние окружающей среды в акватории, где они находятся.

По итогам осмотра ветеринары сделали вывод, что большинство животных находятся в удовлетворительном состоянии, здоровью морских млекопитающих ничто не угрожает.

Однако озабоченность вызвало состояние двух белух. У одной из них были диагностированы следы обморожения, у другой — рана на левом плавнике. Для них учёные разработают индивидуальные схемы лечения.

Кроме того, заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков добавил, что у одной косатки сломан зуб, но, вероятно, он был разрушен, когда животное находилось ещё в дикой природе.

Напомним, в ноябре 2018 года суд арестовал незаконно выловленных китовых — 90 белух и 11 косаток. С тех пор за скорейшее освобождение животных выступают общественные деятели, звёзды и политики. Недавно стало известно, когда и куда животные будут выпущены. На данный момент готовится программа адаптации животных, поскольку просто выпустить их на свободу нельзя.