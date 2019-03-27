Адвокат Абызова рассказал Лайфу о содержании экс-министра в ИВС

По словам защитника Михаила Абызова, его клиент не признаёт себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Задержанный по подозрению в мошенничестве и хищении около четырёх миллиардов рублей бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов сейчас находится в изоляторе временного содержания. В среду, 27 марта, должен состояться суд по избранию меры пресечения в отношении бывшего чиновника. Об этом Лайфу рассказал адвокат экс-министра Александр Аснис.

— Он находится в изоляторе временного содержания, куда был помещён после предъявления обвинения. До решения вопроса об избрании меры пресечения судом он будет находиться в ИВС. Если суд решит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, он будет переведён в следственный изолятор. Если нет — иная мера пресечения, — заявил адвокат.

Напомним, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.

По данным следствия, Абызов с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Следствие будет настаивать на аресте бывшего министра.