Брошенная в московской квартире девочка-маугли была без присмотра три дня

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Брошенная в московской квартире девочка-маугли была без присмотра три дня

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Девочка, которую мама оставила в заваленной мусором московской квартире, была без присмотра три дня. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, малышка находилась одна дома с 7 по 10 марта.

<p>Фото: © L!FE</p>

Подтвердилась информация, что с 7 по 10 марта она отсутствовала в квартире и ребёнок находился дома один, — заявила прокурор во время судебного заседания, где рассматривалась жалоба на арест Ирины Гаращенко.

Добавим, что суд уже постановил оставить женщину под арестом.

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