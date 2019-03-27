Брошенная в московской квартире девочка-маугли была без присмотра три дня

Девочка, которую мама оставила в заваленной мусором московской квартире, была без присмотра три дня. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, малышка находилась одна дома с 7 по 10 марта.

— Подтвердилась информация, что с 7 по 10 марта она отсутствовала в квартире и ребёнок находился дома один, — заявила прокурор во время судебного заседания, где рассматривалась жалоба на арест Ирины Гаращенко.

Добавим, что суд уже постановил оставить женщину под арестом.