Мать брошенной в московской квартире девочки-маугли оставили в СИЗО

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Мать брошенной в московской квартире девочки-маугли оставили в СИЗО

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Фото: © Агентство "Москва"

Маму девочки-маугли, брошенной в заваленной мусором московской квартире, оставили в СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд после рассмотрения апелляционной жалобы.

Как уточняет телеграм-канал Life Shot, девочка была одна в квартире с 7 по 10 марта. Именно на третий день соседи после непрекращающегося детского плача вызвали спасателей.

10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания сильной занятостью из-за огромных долгов. Ребёнок изначально даже не разговаривал, затем начал улыбаться и говорить. 20 марта малышку выписали из больницы.

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