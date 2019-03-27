Мама девочки-маугли призналась, что оставила дочь на три дня ради любовника

Мать найденной в квартире на Ленинградском проспекте в Москве пятилетней девочки рассказала в суде, где она была в период с 7 по 10 марта, когда плакала её дочь. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
После того как были допрошены свидетели по делу, удалось установить, что женщина вместе с сожителем была у его тёти все три дня.
Кроме того, Ирина Геращенко обратилась к представителям СМИ с просьбой не распространять о ней ложную и непроверенную информацию, а также попросила следствие назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее Лайф рассказывал, что Мосгорсуд принял решение оставить в СИЗО маму девочки-маугли, брошенной в заваленной мусором московской квартире.
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