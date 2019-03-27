Один из фигурантов дела Абызова скрывается за границей

Один из предполагаемых сообщников экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, задержанного по делу о хищении 4 млрд рублей, скрылся за границей. Речь идет о Сергее Ильичеве, который по данным на 2015 год являлся членом совета директоров и гендиректором новосибирского АО "Региональные электрические сети".

— Устанавливается местонахождение одного из соучастников — Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России, — заявила РИА Новостям официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как уже сообщал Лайф, Абызову предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, экс-министр вместе с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, а деньги вывели за рубеж. Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте Абызова.