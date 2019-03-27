Путин: На ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян

Читайте также

Путин: На ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян

2

Фото: © РИА Новости / Александр Уткин

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта заявил, что Москва должна активнее бороться за интересы спортсменов, в том числе и при борьбе с допингом.

Надо окончательно закрыть оставшиеся вопросы, сделать всё, чтобы на Олимпиаде в Токио в 2020 году все без исключения члены нашей сборной не подвергались никаким ограничениям, чтобы мы не давали повода тем, кто использует спорт в политических целях, действуя против интересов России, — заявил российский лидер.

Также глава государства отметил, что все требования в части совершенствования борьбы с допингом страна выполнила.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×