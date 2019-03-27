Путин: На ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта заявил, что Москва должна активнее бороться за интересы спортсменов, в том числе и при борьбе с допингом.

— Надо окончательно закрыть оставшиеся вопросы, сделать всё, чтобы на Олимпиаде в Токио в 2020 году все без исключения члены нашей сборной не подвергались никаким ограничениям, чтобы мы не давали повода тем, кто использует спорт в политических целях, действуя против интересов России, — заявил российский лидер.

Также глава государства отметил, что все требования в части совершенствования борьбы с допингом страна выполнила.