Путин заявил о необходимости материального поощрения спортсменов всех уровней

Он также согласился с мнением о единых стандартах и требованиях к подготовке работников школ и учреждений среднего образования.

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости введения дополнительных мер материального поощрения спортсменов.

По его словам, уже много лет с этой задачей справляется Фонд поддержки олимпийцев России.

— Но нам надо охватить все уровни спорта, поддержать энтузиастов и подвижников, которые трудятся на местах, реализуют нужные и перспективные проекты, являются настоящими наставниками для молодёжи! — заявил Путин.

Глава государства предложил подумать, как можно использовать средства из фонда президентских грантов и грантовые программы соответствующих министерств и регионов для достижения этих целей.

Он также согласился с мнением о единых стандартах и требованиях к подготовке работников школ и учреждений среднего образования. Внимания требует и совершенствование системы правовой защиты спортсменов и работников сферы.

Одной из первоначальных задач Путин назвал формирование качественной инфраструктуры для развития массового спорта в РФ.

Ранее глава государства заявил, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом.