Педиатра из Ивановской области раскритиковали за пикантную фотосессию

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Педиатра из Ивановской области раскритиковали за пикантную фотосессию

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Фото: © VK/Анастасия Орлова

Девушка не собирается удалять и оправдываться за снимки, ибо не понимает, зачем это делать. Некоторые интернет-пользователи её поступок не поняли.

Врач-педиатр из города Кинешма Ивановской области выложила в Сеть свою эротическую фотосессию и об этом нисколько не жалеет. Лайф пообщался с героиней истории, чтобы узнать о мотивах и реакции на такой поступок.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/id214027489" target="_blank">Анастасия Орлова</a></p>

Анастасии Орловой 24 года. Она работает в обычной районной больнице. По словам девушки, фото были выложены две недели назад.

Фотосессия была для самой себя. Я в какой-то момент перестала себя стесняться, у меня всегда были какие-то комплексы. Но в определённый момент они ушли, ну и решила сделать себе немного раскрепощённую фотосессию, — рассказала Лайфу Анастасия.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/id214027489" target="_blank">Анастасия Орлова</a></p>

По словам девушки, все фото были выложены в её закрытых аккаунтах, однако вчера она увидела их в "Одноклассниках". Судя по всему, в какой-то момент её аккаунты стали открытыми.

В результате был размещён скриншот с "Инстаграма". Пост разместил некий Ян Глазов, который часто выкладывает фото для провокации. В комментариях под постом появилось сразу же много неприятных комментариев, — продолжила педиатр.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/id214027489" target="_blank">Анастасия Орлова</a></p>

При этом она не понимает, почему её историю так или иначе связывают с учительницей из Барнаула, которая была вынуждена уволиться из-за травли после выложенного в Сеть фото в купальнике.

Это моё личное дело и мои фотографии. Это личное дело каждого. Мы уже в XXI веке, и каждый может вести свои странички, как хочет. В этих фотографиях нет абсолютно никакого эротического подтекста, — выразила мнение Орлова.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/id214027489" target="_blank">Анастасия Орлова</a></p>

Она также заявила, что фотографии у неё были давно, а никто из родителей к ней не подходил и не говорил что-либо по этому поводу.

Я не собираюсь ничего удалять. Выкладывайте и делайте, что хотите, потому что это ваша жизнь, и она у вас одна. Если ты хочешь выйти за рамки общества, выходи. Все хотят, чтобы все были одинаковыми. А когда ты начинаешь выделяться, все начинают тебя гнобить, — подытожила героиня истории.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/id214027489" target="_blank">Анастасия Орлова</a></p>

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