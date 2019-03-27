Педиатра из Ивановской области раскритиковали за пикантную фотосессию

Девушка не собирается удалять и оправдываться за снимки, ибо не понимает, зачем это делать. Некоторые интернет-пользователи её поступок не поняли.

Врач-педиатр из города Кинешма Ивановской области выложила в Сеть свою эротическую фотосессию и об этом нисколько не жалеет. Лайф пообщался с героиней истории, чтобы узнать о мотивах и реакции на такой поступок.

Анастасии Орловой 24 года. Она работает в обычной районной больнице. По словам девушки, фото были выложены две недели назад.

— Фотосессия была для самой себя. Я в какой-то момент перестала себя стесняться, у меня всегда были какие-то комплексы. Но в определённый момент они ушли, ну и решила сделать себе немного раскрепощённую фотосессию, — рассказала Лайфу Анастасия.

По словам девушки, все фото были выложены в её закрытых аккаунтах, однако вчера она увидела их в "Одноклассниках". Судя по всему, в какой-то момент её аккаунты стали открытыми.

— В результате был размещён скриншот с "Инстаграма". Пост разместил некий Ян Глазов, который часто выкладывает фото для провокации. В комментариях под постом появилось сразу же много неприятных комментариев, — продолжила педиатр.

При этом она не понимает, почему её историю так или иначе связывают с учительницей из Барнаула, которая была вынуждена уволиться из-за травли после выложенного в Сеть фото в купальнике.

— Это моё личное дело и мои фотографии. Это личное дело каждого. Мы уже в XXI веке, и каждый может вести свои странички, как хочет. В этих фотографиях нет абсолютно никакого эротического подтекста, — выразила мнение Орлова.

Она также заявила, что фотографии у неё были давно, а никто из родителей к ней не подходил и не говорил что-либо по этому поводу.

— Я не собираюсь ничего удалять. Выкладывайте и делайте, что хотите, потому что это ваша жизнь, и она у вас одна. Если ты хочешь выйти за рамки общества, выходи. Все хотят, чтобы все были одинаковыми. А когда ты начинаешь выделяться, все начинают тебя гнобить, — подытожила героиня истории.