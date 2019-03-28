Украинский боксёр Усик отказался от боя с Лебедевым

Украинский боксёр Александр Усик в своём инстаграме сообщил, что принял решение об отказе от титула чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а также от боя с россиянином Денисом Лебедевым.

— WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжёлую весовую категорию, — сказал Усик.

Также украинский спортсмен отметил, что не хочет, чтобы чемпионский пояс у него "просто был".

— Денису успехов, всем ребятам, кто будет бороться за этот пояс, успехов, боксируйте, завоёвывайте, — добавил Усик.

Напомним, ранее WBA обязала украинского боксёра провести титульный бой против Лебедева, назначив промоутерские торги на 28 марта.

Также Лайф писал, что после перехода Усика в новую весовую категорию его соперником может стать известный российский боксёр Александр Поветкин.

В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед, из них 12 нокаутом, и ни одного поражения.