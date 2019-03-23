Поветкин дал согласие на бой с Усиком

Ранее сообщалось, что россиянин может стать первым соперником украинца после его перехода в новую весовую категорию.

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин принял предложение провести поединок от украинца Александра Усика, а также готов встретиться с британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом.

Менеджер россиянина Вадим Корнилов сообщил РИА "Новости", что они известили возможных оппонентов о своём решении и теперь ожидают "решения второй стороны".

Ранее промоутер Усика сообщал, что после перехода его подопечного в новую весовую категорию первым соперником украинца мог стать Александр Поветкин, однако эта роль досталась камерунцу Карлосу Такаму.

Также сообщается, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на проведение боя между украинским бойцом и другим россиянином — Денисом Лебедевым, который в настоящий момент имеет статус "чемпиона в отпуске" после того, как отказался участвовать во Всемирной боксёрской суперсерии после защиты титула суперчемпиона мира в марте 2017 года.

В настоящий момент на счету Усика 16 побед в 16 боях, из которых 12 — нокаутом. Последний бой украинец провёл в ноябре прошлого года, отстояв титул против британца Тони Беллью. После этого он объявил о решении перейти в более тяжёлую весовую категорию. У Поветкина же — 34 победы в 36 боях, из них 24 нокаутом.