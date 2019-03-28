Почти 70 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета из-за блэкаута

После массового отключения электроэнергии, произошедшего 25 марта, 69 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета. Об этом сообщает неправительственная организация NetBlocks в своём твиттере.

— Спустя 55 часов после начала перебоев в работе электроснабжения в Венесуэле, 69% страны остаётся без подключения к Интернету, — отметили в сообщении.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес сообщил в своём твиттере, что Правительство Венесуэлы приняло решение продлить выходные до 28 марта включительно из-за проведения восстановительных работ.

Как сообщал Лайф, ранее министр связи и информации страны Хорхе Родригес сообщил о диверсии на главной ГЭС страны имени Симона Боливара. Из-за инцидента большая часть Венесуэлы осталась без электричества, и правительство приняло решение объявить 27 марта выходным днём.

Напомним, предыдущий крупный инцидент с отключением электроэнергии в Венесуэле произошёл 8 марта. Тогда в темноту погрузилось около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. До этого был инцидент на гидростанции "Гури". Власти назвали его кибератакой.