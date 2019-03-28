Медики башкирского роддома озвучили размеры своих зарплат

Реальные доходы медицинского персонала оказались существенно ниже тех, что были названы руководителем.

Медицинский персонал роддома в башкирском городе Салават, где сотрудники рассмеялись, услышав, сколько врачи получают "на самом деле", рассказал об условиях труда и уровнях заработных плат. Об этом сообщает информационное интернет-издание ufa1.ru.

Со слов операционной санитарки Ольги, после вычета налогов не выходит и 12 тысяч рублей. Причём минимальный размер оплаты труда в Башкирии с учётом уральского коэффициента составляет 11 280 рублей. Кроме того, она пожаловалась на то, что отпуск сократили с 42 дней до 28.

Акушер-гинеколог Галина Дойникова рассказала, что до средней зарплаты, озвученной руководителем, "никто близко не дотягивает". Сама Галина за последний месяц получила высокую зарплату относительно других сотрудников — около 60 тысяч рублей. Однако далось это врачу нелегко: кредиты заставили её работать на две ставки и с восемью ночными дежурствами, из которых половина пришлась на выходные. Обычная же ставка акушера-гинеколога, по её словам, составляет 20 тысяч рублей.

Также женщина отметила, что больше неё по больнице работает лишь один человек — Леонид Фридман, он прикрывает все дежурства и получает до 15 тысяч рублей в месяц.

— Откуда средняя такая вышла, непонятно. Значит, они приплюсовали все зарплаты генеральных директоров и потом вывели среднюю, даже из моей зарплаты нет 62 тысяч, — заявила Дойникова.

Как уже сообщал Лайф, на одном из собраний в роддоме Салавата в Башкирии главврач учреждения рассказала, сколько "на самом деле" получает медперсонал. Например, по её словам, зарплата медсестёр составляет 29,5 тысячи рублей. Это заявление сотрудники роддома встретили смехом и аплодисментами.