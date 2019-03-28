В Домодедово кошку не пустили на рейс в Болгарию

Фактический номер чипа животного не совпадал с её регистрационным номером в ветеринарном сертификате.

Сотрудники Россельхознадзора накануне в аэропорту Домодедово запретили посадку кошки на борт самолёта, следовавшего в болгарский город Бугас. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— ...установлено, что номер чипа, указанный в ветеринарном сертификате формы № 1, не совпадает с фактическим номером чипа у животного, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область мужчину, который вёз двух павлинов в багажнике машины.