В Домодедово кошку не пустили на рейс в Болгарию

Читайте также

В Домодедово кошку не пустили на рейс в Болгарию

47

Фото: ©Flickr/Naz Amir

Фактический номер чипа животного не совпадал с её регистрационным номером в ветеринарном сертификате.

Сотрудники Россельхознадзора накануне в аэропорту Домодедово запретили посадку кошки на борт самолёта, следовавшего в болгарский город Бугас. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— ...установлено, что номер чипа, указанный в ветеринарном сертификате формы № 1, не совпадает с фактическим номером чипа у животного, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область мужчину, который вёз двух павлинов в багажнике машины.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×