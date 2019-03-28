Россияне рассказали, какие привычки их раздражают в коллегах

Опрошенные признались, что на дух не переносят курильщиков, сплетников и лицемеров.

Россиян расспросили о том, какие привычки сослуживцев раздражают их больше всего. Оказалось, что единого мнения по этому поводу нет. 17% респондентов вовсе заявили, что они не испытывают особого раздражения из-за каких-то действий коллег. Опрос был проведён сервисом по поиску работы SuperJob.

— Курение — самая раздражающая и неприятная привычка коллег. 12% опрошенных нервируют не только частые отлучки курильщиков, но и сопровождающий их запах табачного дыма, — сообщили в компании.

Каждого десятого россиянина раздражает привычка сплетничать. Ещё 5% опрошенных признались в раздражении из-за привычки плести интриги и безделье. Ложь и безответственность на дух не переносит 4% респондентов, столько же недовольны наглостью и навязчивостью коллег. Постоянные опоздания нервируют 3% опрошенных.

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