Хирурги отменили моду на губы-"пельмешки"

На смену филлерам, увеличивающим объём, пришла графика: теперь в тренде чётко очерченные линии и границы. В помощь — специальные нити и татуаж.

Британские хирурги вынесли приговор "утиным" губам, которые находились на пике популярности ещё несколько лет назад. Теперь, по словам специалистов, "пельмешки" — антитренд и безвкусица. Западные и российские звёзды уже начали выкачивать ботокс из губ и отменять запись на инъекции. Однако бьюти-индустрии есть что предложить им взамен, передаёт Daily Mail.

Итак, если раньше в моде был неестественный объём, то теперь — графика. В помощь приходят специальные нити, которые косметолог вводит через уголки рта, придавая губам чёткие очертания. Это делает их более естественными и притягательными. Для улучшения контура губ можно использовать и татуаж, отмечают эксперты, однако эффект будет менее ярким.

— Нити, о которых идёт речь, выполнены из стерильного хирургического материала — полидиоксанона, — рассказывает директор лондонской клиники пластической хирургии Dr MediSpa доктор Мунира Сомджи. — Процедура усиливает цветовую границу рта и обеспечивает чёткость без эффекта припухлости в верхней губе, иногда возникающей из-за растекающихся филлеров.

Ранее Лайф сообщал, что самым популярным трендом в области женской пластической хирургии в 2019 году стало rich girl face, или "лицо богачки". Это включает в себя несколько процедур для получения пухлых губ, впалых щёк и выразительных скул. Особенно популярны эти процедуры у девушек в возрасте от 20 до 29 лет.